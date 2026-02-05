<h3>\r\n1.VIDEO | Drama im Vinschgau: Zwei Tote bei Lawinenabgang<\/h3>Drama im Vinschgau: Am heutigen Nachmittag hat sich im Bereich Madritsch in Sulden ein Lawinenabgang ereignet. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271124_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Ski-Legende Gustav Thöni bringt Savoyer-Königsfamilie in Verlegenheit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1271127_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Skilegende Gustav Thöni hat mit einer Anekdote aus den 1970er-Jahren neues Licht auf das Exil der ehemaligen italienischen Königsfamilie Savoyen geworfen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gustav-thoeni-bringt-savoyer-koenigsfamilie-in-verlegenheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Thöni berichtete in einem Interview, dass ihn am Höhepunkt seiner Karriere auch Prinz Vittorio Emanuele von Savoyen in Trafoi besucht habe - obwohl männlichen Mitgliedern des Hauses Savoyen damals die Einreise nach Italien verfassungsrechtlich verboten war.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Steinschlag: Landesstraße bei Mühlbach gesperrt – Pusterer Bahn fährt wieder<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1271130_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Sperre der Pusterer Bahnlinie zwischen Vintl und Mühlbach konnte nach einer Sperre wegen Steinschlag wieder aufgehoben werden. Somit verkehren in Kürze wieder Züge zwischen Vintl und Franzensfeste. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steinschlag-pusterer-bahnlinie-zwischen-vintl-und-muehlbach-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Rechnen Sie aber noch mit Unregelmäßigkeiten. Die Landesstraße oberhalb Mühlbach hingegen ist aufgrund des Steinschlages weiterhin gesperrt.<\/a><BR \/><h3>\r\n4. Einbrecher verwüsten Dorfladen in Nals – Besitzer und Bürger bestürzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1271133_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schon von Weitem sieht man die Menge, die sich am Donnerstagvormittag vor dem Dorfladen in Nals versammelt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/besitzer-bedrueckt-buerger-in-aufruhr-einbrecher-verwuesten-dorfladen-in-nals" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nicht nur Stammkunden, die gerade ihren Einkauf erledigen, sondern auch besorgte Nachbarn. Sie alle erkundigen sich, was in der Nacht zuvor geschehen ist. Die zerschlagene Scheibe der Eingangstür lässt Böses ahnen: Schon wieder ein Einbruch in Nals.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Ein Olympia-Auftakt nach Maß für Italiens Damen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1271136_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ein-olympia-auftakt-nach-mass-fuer-italiens-damen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das olympische Eishockey-Turnier der Damen hat bereits am Donnerstag, also einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Spiele in Mailand und Cortina, begonnen. Dabei gab es für Italien im Tollhaus von Mailand einen Traumauftakt.<\/a>