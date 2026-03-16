<h3>\r\n1. Mit einem Bonus: Sinner bläst zum Nummer-1-Angriff<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jetzt ist Jannik Sinner endgültig im Jahr 2026 angekommen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/mit-einem-bonus-sinner-blaest-zum-nummer-1-angriff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Sonntag gewann der Sextner erstmals das Turnier in Indian Wells. Damit bläst der Superstar zum großen Angriff auf die Nummer 1.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Spritpreise: So viel zahlen Autofahrer täglich drauf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wegen der höheren Treibstoffpreise lassen Autofahrer täglich Millionen Euro mehr an den Zapfsäulen liegen, während die Einnahmen des Staates steigen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ueber-16-millionen-euro-an-mehrkosten-fuer-autofahrer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Berechnung des Verbraucherverbandes Codacons zeigt, wie groß die zusätzliche Belastung tatsächlich ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Oscars 2026: die Gewinner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289295_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/oscars-2026-die-gewinnerinnen-und-gewinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Oscar-Akademie verlieh Auszeichnungen in 24 Sparten. Am meisten Preise holte der Politthriller „One Battle After Another“, der sechs Auszeichnungen erhielt (bei 13 Nominierungen).<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Warum immer mehr Junge zögern, den Hof der Eltern zu übernehmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Obmann der Südtiroler Bauernjugend (SBJ), Raffael Peer, will keine Alarmstimmung verbreiten. Doch Sorgen macht er sich um die Zukunft der Südtiroler Landwirtschaft allemal: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/warum-immer-mehr-junge-zoegern-den-hof-der-eltern-zu-uebernehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Viele Junge zweifeln, ob es Sinn macht, den elterlichen Hof zu übernehmen“, weiß er und mahnt: „Jede Hoftür, die zu geht, geht nie wieder auf.“<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. ABSTIMMUNG: Achten Sie auf Rabatte beim Lebensmittel-Einkauf?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="479332" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die meisten Supermarktketten bieten spezielle Apps für das Smartphone an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/supermarkt-apps-preisvorteil-oder-manipulation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuellen und zukünftigen Nutzern winken Rabatte, exklusive Coupons, Bonusaktionen oder Gewinnspiele. Achten Sie selbst beim Einkaufen auf Angebote und Rabatte? Stimmen Sie ab!<\/a>