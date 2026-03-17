<h3>\r\n1. Südtirol: Das Leben wird (noch) teurer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289760_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-das-leben-wird-noch-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Inflation in Südtirol nimmt wieder Fahrt auf: Besonders Restaurants, Dienstleistungen und Alltagsausgaben werden spürbar teurer. Dies geht aus den jüngsten Daten des Gemeindestatistikamtes Bozen hervor.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Papis in Elternzeit: Öfter dabei, aber schneller wieder weg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Immer mehr Väter in Südtirol entscheiden sich bewusst für eine Auszeit mit dem Nachwuchs. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/papis-in-elternzeit-oefter-dabei-aber-schneller-wieder-weg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch während die Präsenz der Papis zunimmt, klafft bei der Dauer der Elternzeit noch eine gewaltige Lücke zu den Müttern. Das zeigen Zahlen des Arbeitsforderungsinstituts (Afi).<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. 83,5 Millionen Euro für Familien: So viel Geld zahlt Südtirol an 48.500 Haushalte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289766_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Land Südtirol hat im Jahr 2025 rund 48.500 Familien mit direkten finanziellen Leistungen unterstützt. Insgesamt wurden dafür 83,5 Millionen Euro bereitgestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/835-millionen-euro-fuer-48500-familien-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Großteil der Mittel floss in Familiengelder wie das Landesfamilien- und Landeskindergeld. Zusätzlich wurden über neun Millionen Euro für die rentenmäßige Absicherung von Erziehungszeiten ausbezahlt. Mit neuen Maßnahmen will das Land künftig noch mehr Familien erreichen und gezielt entlasten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Iveco Defence: Was der Leonardo-Deal für Bozen bedeutet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289769_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei Iveco Defence Vehicles (IDV) mit Sitz in Bozen geht der Einstieg des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo in die entscheidende Phase. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/iveco-defence-was-der-leonardo-deal-fuer-bozen-bedeutet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der milliardenschwere Deal dürfte nächste Woche auch formell abgeschlossen werden. Zugleich wird im Hintergrund bereits die nächste strategische Operation vorbereitet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Mehr Geld für Lehrer & Co.: 400 Euro monatlich in Reichweite<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1289772_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/mehr-geld-fuer-lehrer-co-400-euro-monatlich-in-reichweite" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verhandlungen gehen in die heiße Phase: Noch bis 31. März soll eine Einigung stehen. Rund 110 Millionen Euro sind für höhere Löhne, mehr Fairness und die Aufwertung besonderer Leistungen im Bildungsbereich vorgesehen.<\/a>