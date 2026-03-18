<h3>\r\n1. Südtirols Wirtschaft mit Aufschwung – Doch Risiken stehen vor der Tür<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1290576_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Stimmung in Südtirols Wirtschaft hat sich spürbar aufgehellt: Laut aktuellem Wirtschaftsbarometer bewerten über 90 Prozent der Betriebe ihre Ertragslage für 2025 als zufriedenstellend. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirols-wirtschaft-mit-aufschwung-doch-risiken-stehen-vor-der-tuer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch der Krieg im Iran und steigende Energiepreise trüben den Ausblick. Während für 2025 noch ein BIP-Wachstum von 1,1 Prozent erwartet wird, hängt die Entwicklung 2026 mit prognostizierten 0,5 bis 0,9 Prozent stark vom weiteren Verlauf des Nahost-Konflikts ab.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Airbnb und Co.: Wenn die Ferienwohnung zum Berufsverbot führt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1290579_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/airbnb-und-co-wenn-die-ferienwohnung-zum-berufsverbot-fuehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Zeit der entspannten Kurzzeitvermietung ist spätestens seit dem letzten Haushaltsgesetz endgültig vorbei. Das Regelwerk ist dicht, doch in der Praxis alles andere als klar: Die Verwirrung bei Südtiroler Immobilienbesitzern über die neuen Grenzwerte ist beträchtlich.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Mussolini bleibt Ehrenbürger – und wo bleibt der Aufschrei?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1267221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/mussolini-als-ehrenbuerger-haben-wir-wirklich-nichts-gelernt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Während in Deutschland jede Form der Verharmlosung und Verherrlichung des Nationalsozialismus strafbar ist, scheint man in Italien noch immer zu zögern, eindeutige Zeichen zu setzen.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Kennzeichen für E-Scooter in Italien bald Pflicht: Was Sie dazu wissen müssen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1290582_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ab dem 16. Mai dürfen E-Scooter in Italien nur mit Kennzeichen fahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kennzeichen-fuer-e-scooter-in-italien-bald-pflicht-was-sie-dazu-wissen-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Regelung war zwar bereits seit dem 14. Dezember 2024 bekannt, also seit der Reform der Straßenverkehrsordnung, die neue Vorschriften eingeführt hatte: ein Identifikationskennzeichen, eine Haftpflichtversicherung, Helmpflicht für alle sowie die Nutzung nur auf städtischen Straßen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Angehörige zu Hause pflegen – reicht die Unterstützung aus?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="481323" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Sie halten das Pflegesystem am Laufen, doch ihre Arbeit bleibt oft unbeachtet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-angehoerige-zu-hause-pflegen-reicht-die-unterstuetzung-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit dem demografischen Wandel wächst der Druck – und die Forderung nach rechtlicher Anerkennung der Pflegearbeit von Angehörigen wird immer dringlicher.<\/a>