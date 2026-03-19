<h3>\r\n1. Bei Paralympics: Südtiroler Gold-Held bestohlen<\/h3>Die Paralympischen Winterspiele waren für Emanuel Perathoner ein voller Erfolg. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/bei-paralympics-suedtiroler-gold-held-bestohlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch am Ende gab es für den Snowboarder aus Lajen eine ärgerliche Überraschung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291107_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Endlich aufatmen an der Zapfsäule<\/h3>Mit dem am Mittwochabend verabschiedeten Eildekret der römischen Regierung wird die Akzise auf Kraftstoffe deutlich gesenkt. Damit fallen die Durchschnittspreise in Südtirol wieder unter die Marke von zwei Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/endlich-aufatmen-an-der-zapfsaeule" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die technischen Anpassungen laufen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291110_image" \/><\/div>\r\n<h3>3. Toter Bär M90: Fugatti freigesprochen, doch der Streit geht weiter<\/h3>Nach dem Abschuss von Bär M90 im Trentino sorgt ein Gerichtsurteil für neue Spannung: Landeshauptmann Maurizio Fugatti wird entlastet – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toter-baer-m90-fugatti-freigesprochen-doch-der-streit-geht-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch Tierschützer geben sich nicht geschlagen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291113_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Algunder Kinder richten Appell an Kriminelle: „Bitte nicht einbrechen“<\/h3>Für die Großen ist es, gelinde gesagt, gewaltig zum Ärgern und die Kleinen schwankten zwischen Angst und bösen Träumen zuerst und der höflichen Aufforderung „Bitte, nicht einbrechen Forst“ danach. Auslöser sind zwei Einbrüche in den Kindergarten Forst in der Gemeinde Algund. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/algunder-kinder-richten-appell-an-kriminelle-bitte-nicht-einbrechen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bürgermeisterin Alexandra Ganner schildert die Situation.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291116_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Niemand ist glücklicher als die Finnen<\/h3>Die Finnen sind das glücklichste Volk der Erde. Im neuen Weltglücksbericht landen die Nordeuropäer im neunten Jahr in Folge auf Platz Eins. Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top 5. Dazwischen mischt sich auf den vorderen Rängen nur Costa Rica (4). Auf den Plätzen Sechs bis Zehn folgen Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/niemand-ist-gluecklicher-als-die-finnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Italien liegt auf Rang 38.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291119_image" \/><\/div>