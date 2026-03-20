<h3>\r\n1. Das Referendum am Sonntag und Montag – Alles was Sie wissen müssen<\/h3>Am 22. und 23. März findet das staatliche Referendum zur Justizreform statt. Gegenstand der Abstimmung ist die Trennung der beruflichen Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten welches im Verfassungsgesetz „Bestimmungen über das Gerichtswesen und die Einrichtung des Disziplinargerichtes“ verankert ist. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-referendum-am-sonntag-und-montag-alles-was-sie-wissen-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir erklären Ihnen, was Sie dazu wissen müssen.<\/a><BR \/><BR \/><i>Chefredakteur Elmar Pichler Rolle erklärt kurz und knapp, worum es bei der Abstimmung über die Trennung der Laufbahnen von Staatsanwälten und Richtern geht:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n2. „Müssten wir Angst haben?“ – Frauen nach homophober Attacke im Spital<\/h3>Zwei junge Frauen sind in der Nacht auf Sonntag nach homophoben Beleidigungen in der Kolping-Straße in Bozen angegriffen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/muessten-wir-angst-haben-frauen-nach-homophober-attacke-im-spital" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Beide mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291557_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. A22-Konzession: Rom streicht Vorkaufsrecht<\/h3>Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung hat eine Richtungsentscheidung zur Vergabe der Brennerautobahn getroffen: Die laufende Ausschreibung wird ohne das bisherige Vorkaufsrecht für den aktuellen Antragsteller – die A22-Gesellschaft – fortgesetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-konzession-rom-streicht-vorkaufsrecht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291560_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Echtes Urgestein: Conturineshöhle im Gadertal ist älteste Höhle der Alpen<\/h3>Eine kürzlich durchgeführte radiometrische Datierung hat die Conturineshöhle im Gadertal zur ältesten bekannten Höhle der Alpen gekürt. Die über Millionen Jahre gewachsenen Sinterablagerungen dienen als einzigartiges Klimaarchiv und zeigen, dass in der Region einst ein deutlich wärmeres Klima mit reicher Vegetation herrschte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/echtes-urgestein-conturineshoehle-im-gadertal-ist-aelteste-hoehle-der-alpen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Studie wurde am heutigen Freitag in Bozen vorgestellt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291563_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Jugendhaushalt „Turbo“: So können junge Menschen entscheiden<\/h3>An diesem Wochenende sind junge Menschen in Südtirol erstmals dazu aufgerufen, online über die Verwendung öffentlicher Gelder in ihren Gemeinden mitzuentscheiden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jugendhaushalt-turbo-so-koennen-junge-menschen-entscheiden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In 15 Gemeinden können 14- bis 25-Jährige darüber abstimmen, welche Projekte mit Budgets zwischen 30.000 und 60.000 Euro umgesetzt werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291566_image" \/><\/div>