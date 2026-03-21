<h3>\r\n1. Burgstall: Pkw und Kleinmotorrad prallen zusammen – 73-Jähriger schwer verletzt<\/h3>Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag in Burgstall: Aus ungeklärter Ursache prallten ein Kleinmotorrad und ein Pkw zusammen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/burgstall-pkw-und-kleinmotorrad-prallen-zusammen-73-jaehriger-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein etwa 73-jähriger Mann aus Gargazon wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291863_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Lawine in Ridnaun: Zwei Tote, mehrere Verletzte<\/h3>Zu einem tragischen Lawinenunglück <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-in-ridnaun-zwei-tote-mehrere-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Samstag in Ridnaun gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291866_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Gefangen im Höfegesetz: „Seit sechs Jahren fühlen wir uns fremdbestimmt“<\/h3>„Seit über sechs Jahren fühlen wir uns fremdbestimmt und von den zuständigen Stellen im Stich gelassen“, klagt die Tochter eines Vinschger Obstbauern. Nach dem Tod des Vaters erbten die Kinder den kleinen geschlossenen Hof. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefangen-im-hoefegesetz-seit-sechs-jahren-fuehlen-wir-uns-fremdbestimmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch keines hat Interesse an der Landwirtschaft – und damit fingen die Probleme an.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291869_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Mutter wendet sich an Justiz: Nesthocker (31) muss nun ausziehen<\/h3>Eine italienische Mutter hat vor Gericht durchgesetzt, dass ihr 31-jähriger Sohn aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutter-wendet-sich-an-justiz-nesthocker-31-muss-nun-ausziehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das zuständige Gericht in der norditalienischen Stadt Ravenna entschied zudem, dass keine Unterhaltspflicht mehr besteht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291872_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sieg beim Finale: Paris triumphiert in Kvtifjell<\/h3>Dominik Paris und Kvitfjell? Das passt! In der letzten Weltcup-Abfahrt der Saison hat der Ultner im hohen Norden seinen ersten Sieg in diesem Winter eingefahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sieg-beim-finale-paris-triumphiert-in-kvtifjell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Abfahrtsgesamtwertung schob er sich auf das Podest.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291875_image" \/><\/div>\r\n