<h3>\r\n1. Nach Lawinenunglück in Ridnaun: 26-Jährige stirbt in Krankenhaus<\/h3>Nach dem tragischen Lawinenunglück in Ridnaun am Samstag steigt die Zahl der Todesopfer auf drei. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinendrama-in-ridnaun-26-jaehrige-stirbt-in-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die 26-jährige Laura Santino aus der Provinz Brescia starb in der Nacht im Innsbrucker Krankenhaus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Vermisste Skibergsteigerin tot aufgefunden<\/h3>Die Suchaktion am Schneebigen Nock im Ahrntal hat ein trauriges Ende genommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ahrntal-vermisste-skibergsteigerin-tot-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die vermisste österreichische Skitourengeherin wurde am Sonntag um die Mittagszeit tot aufgefunden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292166_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Airbnb und Co.: Wenn die Ferienwohnung zum Berufsverbot führt<\/h3>Die Zeit der entspannten Kurzzeitvermietung ist spätestens seit dem letzten Haushaltsgesetz endgültig vorbei. Das Regelwerk ist dicht, doch in der Praxis alles andere als klar: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/airbnb-und-co-wenn-die-ferienwohnung-zum-berufsverbot-fuehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verwirrung bei Südtiroler Immobilienbesitzern über die neuen Grenzwerte ist beträchtlich.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292169_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. „Kriminelle kaperten mein Whatsapp“ – Hausarzt wird Phishing-Opfer<\/h3>Wie sich der Nachrichten-Dienst Whatsapp wie von Geisterhand selbständig macht und vom eigenen Account im Maschinengewehr-Takt fremde Whatsapp-Nachrichten verschickt, diese Erfahrung musste am Mittwoch der bekannte Tiroler Hausarzt Eugen Sleiter machen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kriminelle-kaperten-mein-whatsapp-hausarzt-wird-phishing-opfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er wurde Opfer der neuen Phishing-Masche „Ghost Pairing“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292172_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Paris nach Kvitfjell: „Werde ein bisschen feiern müssen“<\/h3>Zwei Rennen, zwei Siege. So sieht die Bilanz von Dominik Paris im norwegischen Kvitfjell aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paris-nach-kvitfjell-werde-ein-bisschen-feiern-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die beiden letzten Rennen der Saison haben dem Ultner viel Freude bereitet, die er auch im Interview zeigte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292175_image" \/><\/div>\r\n