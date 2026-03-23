<h3>\r\n1. „Nein“ zur Justiz-Reform – Meloni gesteht Niederlage ein<\/h3>Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich mit ihren Plänen für einen grundlegenden Umbau der Justiz eine schwere Niederlage eingehandelt. In einer Volksabstimmung lehnten die Italiener das Vorhaben von Melonis Koalition mit klarer Mehrheit ab. Kurz vor Ende der Auszählung lag das Nein-Lager nach amtlichen Angaben des Innenministeriums mit 53,8 Prozent uneinholbar vorn. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/justiz-referendum-das-nein-gewinnt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit Ja – also für eine Reform – stimmten demnach lediglich 46,2 Prozent.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Grödner Joch ab Herbst „verkehrsberuhigt“<\/h3>Das Votum fiel am Donnerstagabend im Gemeinderat einstimmig aus: Am Grödner Joch soll für fünf Monate im Jahr eine „außerstädtische verkehrsberuhigte Zone“ eingerichtet werden. Das bedeutet de facto, dass dem Motorverkehr die Durchfahrt untersagt wird – bei genau geregelten Ausnahmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groedner-joch-ab-herbst-verkehrsberuhigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Umsetzung der Maßnahme ist für den 1. September geplant.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292682_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Nach Lawinendrama in Ridnaun: 44-Jähriger in sehr kritischem Zustand<\/h3>Nach dem tragischen Lawinenunglück in Ridnaun am Samstag bleibt der Zustand des 44-jährigen Österreichers, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinenunglueck-oesterreicher-44-weiterhin-in-kritischem-zustand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der aktuell im Bozner Spital behandelt wird, kritisch.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292445_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Lawinenunglück in Ridnaun: „Wir sind tief erschüttert über Lauras Tod“<\/h3>Die Lawinentragödie in Ridnaun hat, wie berichtet, drei Menschen das Leben gekostet. Unter den Opfern ist auch die 26-jährige Italienerin Laura Santino, die vor den Augen ihres Mannes von den Schneemassen erfasst wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinenunglueck-in-ridnaun-wir-sind-erschuettert-ueber-lauras-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Trauer um die junge Psychologin aus der Provinz Brescia ist groß.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292685_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Flirt-Wirbel: Sinners Gegner sorgt für Schlagzeilen<\/h3>Jannik Sinner kämpft am Montag um das Achtelfinale beim Masters-Turnier in Miami. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/flirt-wirbel-sinners-gegner-sorgt-fuer-schlagzeilen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei trifft er auf einen Gegner, der in den letzten Tagen auf kuriose Art in die Schlagzeilen geraten ist.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292688_image" \/><\/div>\r\n