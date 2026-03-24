<h3>\r\n1. Luchs in Südtirol: Exemplar tappt in Fotofalle in Pfalzen<\/h3>Das seit Februar laufende systematische landesweite Fotofallen-Monitoring mit über 200 Wildtierkameras liefert bereits jetzt wertvolle Daten über das Vorkommen und die Verbreitung verschiedenster Wildarten. Bereits im vergangenen Jahr dokumentierten Wildtierkameras am Brenner und im oberen Vinschgau einzelne Luchse. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/luchs-kehrt-nach-suedtirol-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anfang März gelang nun auch im Pustertal im Gemeindegebiet von Pfalzen eine klare fotografische Bestätigung eines Exemplars.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293129_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Hat das Referendum Konsequenzen für die Regierung?<\/h3>Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit ihrem Vorhaben einer umfassenden Justizreform eine deutliche Niederlage erlitten. In einer Volksabstimmung sprach sich eine klare Mehrheit der Italiener gegen die Pläne ihrer Regierung aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-hat-das-referendum-einfluss-auf-die-regierung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Glauben Sie, dass dies Konsequenzen für die Regierungskoalition haben wird? Stimmen Sie ab.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293132_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Ja oder Nein zur Justizreform: So haben Südtirols Gemeinden abgestimmt<\/h3>Die Justizreform ist an der Urne gescheitert: Eine Mehrheit der Italiener lehnt den geplanten Umbau klar ab. Das Nein-Lager siegte mit 53,34 Prozent. Mit Ja – also für eine Reform – stimmten 46,66 Prozent. Auch in Südtirol überwiegt das Nein – wenn auch knapp. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/referendum-zur-justizreform-so-haben-suedtirols-gemeinden-abgestimmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Insgesamt stimmten hierzulande 51 Prozent gegen die Reform und 49 Prozent dafür.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Trotz Steuersenkung: Warum Diesel in Südtirol schon wieder über 2 Euro kostet<\/h3>Die italienische Regierung hat zwar die Akzise gesenkt, doch an der Zapfsäule merken Autofahrer davon kaum etwas – im Gegenteil: Diesel kostet in Südtirol mittlerweile wieder über zwei Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/trotz-steuersenkung-warum-diesel-in-suedtirol-wieder-ueber-2-euro-kostet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Warum ist das? Wifo-Experte Georg Lun klärt auf.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. In den Top Ten: Anna Trocker krönt ihre Saison<\/h3>Vor wenigen Monaten war der Name Anna Trocker nur absoluten Ski-Insidern aus Südtirol bekannt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/erste-weltcuppunkte-anna-trocker-kroent-ihre-saison" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Spätestens seit Dienstag-Nachmittag dürfte jeder halbwegs interessierte Skifan auf der Welt die 17-Jährige aus Völs am Schlern auf dem Schirm haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293141_image" \/><\/div>\r\n