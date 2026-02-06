<h3>\r\n1. Nach schwerem Arbeitsunfall in Bozen: Arbeiter (20) auf Intensivstation<\/h3>Ein 20-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag in Bozen aus mehreren Metern Höhe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-schwerem-arbeitsunfall-in-bozen-arbeiter-20-auf-intensivstation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Derzeit wird er auf der Bozner Intensivstation behandelt. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272150_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Wer mit Olympia wirbt, riskiert teure Abmahnung<\/h3>Das Olympia-Schnitzel auf der Speisekarte oder die Olympischen Ringe im Schaufenster: Das weltgrößte Sportereignis fürs eigene Marketing zu verwenden, mag verlockend sein, kann jedoch schnell nach hinten losgehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wer-mit-olympia-wirbt-riskiert-teure-abmahnung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was man darf und was nicht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272132_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. JWA scheint Schläfchen zu halten während der Landtagssitzung<\/h3>Ein Schnappschuss aus dem Südtiroler Landtag geht derzeit viral. Jürgen Wirth Anderlan scheint in der hintersten Reihe des Südtiroler Landtags ein Schläfchen zu halten – während der Landtagssitzung. Während seine Landtagskollegen reden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/juergen-wirth-anderlan-schlaeft-waehrend-landtagssitzung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272135_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Steinschlag, Sperre, Sonderlogistik: Feuerwehr bringt 438 Gäste sicher nach Mühlbach<\/h3>Tonnenschwere Felsbrocken, gesperrte Straße – und eine logistische Kraftanstrengung am frühen Morgen: Nach dem gestrigen Steinschlag auf der Landesstraße Mühlbach–Meransen mussten heute mehrere hundert Gäste per Sondertransport zu ihren Reisebussen gebracht werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steinschlag-sperre-sonderlogistik-feuerwehr-bringt-438-gaeste-sicher-nach-muehlbach" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272138_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. So gut gelaunt wie nie bei Olympia<\/h3>Er ist der König von Bormio. Sieben Mal konnte er auf der legendären Stelvio schon triumphieren, sechs Mal in der Abfahrt. Hier gewann er 2012 sein erstes Weltcup-Rennen. Dominik Paris brennt auf die heutige Olympia-Abfahrt. Eine Medaille bei den Spielen fehlt dem 36-jährigen Ultner noch. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/ski-alpin\/so-gut-gelaunt-wie-nie-bei-olympia" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> In Bormio kann sich der Kreis schließen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272141_image" \/><\/div>