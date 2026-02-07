<h3>\r\n1. Olympia-Medaille! Dominik Paris sorgt für Traumauftakt<\/h3>Dominik Paris hat den Bann gebrochen: Der Südtiroler gewann in der Abfahrt von Bormio seine erste Olympia-Medaille <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/olympia-medaille-dominik-paris-sorgt-fuer-traumauftakt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und sorgte damit gleichzeitig für einen Traumauftakt aus heimischer Sicht. Neben Paris jubelte ein weiterer Azzurro über Edelmetall.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272432_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Fehler bei Organtransport aus Bozen kostet Kind (2) Herztransplantation<\/h3>Ein Fehler beim Transport eines Spenderorgans hat einem zweijährigen Jungen in Neapel <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fehler-bei-organtransport-aus-bozen-kostet-kind-2-herztransplantation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine lebensrettende Herzoperation verwehrt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Ortler Ski Arena: Große Neuheit zum Start des neuen Verbunds<\/h3>Im Dezember sickerte die Nachricht erstmals an die Öffentlichkeit, jetzt ist sie offiziell. Die bisher 15 Skigebiete umfassende Ortler Ski Arena wird um die Destinationen Ratschings-Jaufen, Speikboden und Klausberg erweitert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ortler-ski-arena-grosse-neuheit-zum-start-des-neuen-verbunds" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt fiel der Startschuss zur operativen Phase – und es gibt eine große Neuheit.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Helfen aus eigener Erfahrung: Zwei Genesungsbegleiter erzählen<\/h3>Kaum jemand versteht eine Person mit psychischer Erkrankung so gut wie ein Betroffener. Einige von ihnen lassen sich daher zum Genesungsbegleiter ausbilden: so etwa Ruth Niederkofler aus Bruneck und Fabian Wenusch aus Schluderns. „Es tut Patienten gut, mit jemandem zu sprechen, der Ähnliches durchgemacht hat“, sind die beiden überzeugt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/helfen-aus-eigener-erfahrung-zwei-genesungsbegleiter-erzaehlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Verband Ariadne bietet die Ausbildung auch dieses Jahr wieder an, die Anmeldungen laufen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Wierer gratuliert Paris: „Wir zwei vom alten Eisen“<\/h3>Der Olympia-Auftakt steht ganz im Zeichen der Medaillen-Show von Italiens Skifahrern. Gejubelt wurde jedoch nicht nur an der Rennstrecke in Bormio, sondern auch in Antholz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wierer-gratuliert-paris-wir-zwei-vom-alten-eisen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben bei Dorothea Wierer und Co. nachgefragt wo und wie sie die Olympia-Abfahrt erlebt haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272444_image" \/><\/div>\r\n