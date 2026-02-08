<h3>\r\n1. Ein Podcast für alle, denen das Leben hart mitspielt<\/h3>„Mein Leben hat keinen Sinn mehr“: Wer das sagt, ist an einem Tiefpunkt angelangt. Schicksalsschläge wie Krankheit oder ein Todesfall haben die letzte Kraft geraubt, Verzweiflung und Selbstaufgabe machen sich breit. In genau solchen Situationen kann die tiefe Lebensweisheit von Viktor Frankl (1905-1997) wahre Wunder wirken. Frankl selbst überstand damit die Schrecken des Konzentrationslagers. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/ein-podcast-fuer-alle-denen-das-leben-hart-mitspielt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Podcast stellt ein neues Buch vor, das Frankls Erkenntnisse verdeutlicht und zeigt, wie Menschen in tiefster Not neu auferstehen können.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272756_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Traumstart in Antholz! Wierer und Co. erobern Medaille<\/h3>Besser hätten die olympischen Heimspiele in Antholz nicht beginnen können: Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel haben in der Mixed-Staffel eine Medaille erobert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272759_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. 50 Jahre nach Entführung und Mord: Verurteilter Mittäter (76) festgenommen<\/h3>Die Polizei in Mailand hat in der Nacht auf Samstag Giuseppe Calabrò (74) festgenommen, nachdem ihn ein Schwurgericht in Como am Mittwoch wegen des Mordes <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/50-jahre-nach-entfuehrung-und-mord-verurteilter-mittaeter-76-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">an der 18-jährigen Unternehmerstochter Cristina Mazzotti vor 50 Jahren zu lebenslänglicher Haft verurteilt hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272762_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. „It's My Life: Kathi, Jonathan und ich“<\/h3>Während der Studienzeit war er als Solokünstler Til Tanga auf vielen Bühnen unterwegs. Seit rund zwei Jahren ist Markus Seeber (Jahrgang 1989) Frontmann der Rockband OK, Rose. Derzeit bleibt für den aus dem Pustertal stammenden Geschichte- und Deutschlehrer weniger Zeit für die Musik, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/its-my-life-kathi-jonathan-und-ich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">denn der kleine Jonathan bestimmt nun den Familienalltag.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Roland Fischnallers Olympia-Traum ist geplatzt<\/h3>Roland Fischnaller galt als einer der Top-Favoriten auf eine Medaille im Parallel-Riesentorlauf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/roland-fischnallers-olympia-traum-ist-geplatzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch der Mann aus Villnöß ging auch bei seiner siebten Olympia-Teilnahme leer aus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272768_image" \/><\/div>\r\n