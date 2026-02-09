<h3>\r\n1. Schenna: Große Trauer um Simon Dosser (18)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273281_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem tragischen Lawinenunglück in den Sarntaler Alpen am gestrigen Sonntag herrscht im Burggrafenamt große Trauer: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schenna-grosse-trauer-um-simon-dosser-18" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 18-jährige Simon Dosser aus Schenna hat bei dem Unglück sein Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Für 5000 Gulden: Als Kaltern den Kalterer See kaufte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273284_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Baron Josef Di Pauli hat den Kalterer See um 5500 Gulden an die Gemeinde Kaltern verkauft (an seinen Ufern wächst der berühmte Kalterersee-Wein). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/als-kaltern-den-kalterer-see-kaufte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gegenwärtig ist er beinahe vollständig zugefroren, was nicht oft der Fall war“, schreibt der Tiroler Volksbote in seiner Ausgabe vom 24. Jänner 1901. Vor 125 Jahren ging der Kalterer See aus Privatbesitz in das Eigentum der Gemeinde Kaltern über.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Vinatzer versagen die Nerven: Italien geht leer aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Abfahrt hatte es sehr gut ausgesehen. Eine weitere Medaille für Südtirols Wintersportler war bei der Team-Kombination der Männer in Bormio in Reichweite. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/vinatzer-versagen-die-nerven-italien-geht-leer-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Ende ist es nichts geworden mit einem weiteren Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Elias musste Höllenqualen erleiden: Lebenslange Haft für Eltern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273290_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Fall des im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tiroler-bub-verhungert-lebenslange-haft-fuer-eltern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Elias sind seine 27-jährigen Eltern am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung zu lebenslanger Haft verurteilt worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Tod der 64-Jährigen in Gröden: Ergebnis der Obduktion liegt vor<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1273293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-der-64-jaehrigen-in-groeden-ergebnisse-der-autopsie-liegen-vor" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor: Die 64-jährige Sabine Rockel, die am 30. Jänner tot hinter dem Postamt in St. Christina in Gröden aufgefunden wurde, ist demnach erfroren – nach einem Unfall. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.<\/a>