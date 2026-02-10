<h3>\r\n1. Meran: 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant beschlagnahmt<\/h3>Die Finanzpolizei hat 58 Kilogramm Fisch in einem Meraner Sushi-Restaurant beschlagnahmt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-58-kilo-fisch-in-sushi-restaurant-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Behörden fehlten verpflichtende Angaben wie das Verfallsdatum oder die Herkunft der Fischprodukte.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Die Maschine als Vertraute: Warum wir uns der KI so nah fühlen<\/h3>Wenn der Chatbot zum besten Freund wird: In einer Leistungsgesellschaft, die nach ständiger Optimierung strebt, liefert die KI Antworten, die uns aufrichten – und das rund um die Uhr. Doch was passiert, wenn wir echte Geborgenheit in der Datenwelt suchen? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-maschine-als-vertraute-warum-wir-uns-der-ki-so-nah-fuehlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dr. Roger Pycha, Primar des Psychiatrischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Brixen, erklärt im Interview warum ein Algorithmus in tiefen Krisen niemals die menschliche Intuition ersetzen kann.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273935_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Tod am Großglockner: Jetzt spricht die Mutter von Kerstin G.<\/h3>Kurz vor Beginn des Gerichtsverfahrens gegen den Lebensgefährten ihrer Tochter hat sich die Mutter der 33-jährigen Kerstin G., die im Jänner 2025 am Großglockner erfroren ist, erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der „Zeit“ nimmt sie Thomas P., den Freund ihrer Tochter, in Schutz und zeigt sich wütend darüber, dass Kerstin <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-am-grossglockner-jetzt-spricht-die-mutter-von-kerstin-g" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„als kleines Dummerchen dargestellt wird, das sich auf den Berg hat hochschleifen lassen“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273470_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. ABSTIMMUNG: Fühlen Sie sich sicher im Internet?<\/h3>Zum internationalen Safer Internet Day 2026 rücken Südtiroler Experten die Schattenseiten der Künstlichen Intelligenz (KI) in den Fokus. Während das Forum Prävention vor emotionaler Abhängigkeit durch empathische Chatbots warnt, verweist Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller auf ein neues Gesetz, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mehr-schutz-vor-ki-missbrauch-wie-sicher-sind-sie-im-internet-unterwegs" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das Deepfakes mit harten Haftstrafen ahndet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273464_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. VIDEO: Deepfake: „Ich habe mich mit KI geklont“: Erkennen Sie, welches Video echt ist?<\/h3>Mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugte und bearbeitete Fotos und Videos – also Deepfakes – wirken immer realistischer. Nicht zuletzt nutzen Betrüger Deepfakes von bekannten Persönlichkeiten, um ihre kriminellen Absichten durchzusetzen. Doch wie einfach lässt sich ein digitaler Zwilling erstellen? Wie überzeugend ist er? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/deepfake-ich-habe-mich-mit-ki-geklont-erkennen-sie-welches-video-echt-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL-Redakteurin Miriam Bellina hat den Selbstversuch gemacht – und sich virtuell geklont.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1186422_image" \/><\/div>\r\n