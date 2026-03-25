<h3>\r\n1. Achtung: Morgen Starkwind in Südtirol – „Vorsichtig sein“<\/h3>„In ganz Südtirol ist am morgigen Donnerstag in den Tälern mit Windböen über 50 Kilometer pro Stunde zu rechnen, morgen um die Mittags- und Nachmittagszeit werden die größten Spitzen erwartet, im Gebirge weht der stürmische Wind bereits von der Früh an“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-morgen-starkwind-in-suedtirol-vorsichtig-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Meteorologe Günther Geier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293624_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Unregelmäßigkeiten an Tankstellen: Fehlende Plaketten und falsche Anzeige<\/h3>Kontrollen an zwei unterschiedlichen Tankstellen im Vinschgau haben Unregelmäßigkeiten zu Tage gefördert: Während an einer Tankstelle vorgeschriebene Kontrollen der Zapfsäulen nicht termingerecht erfolgt waren, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sprit-abzocke-im-vinschgau-aufgedeckt-tankstellen-liefern-weniger-als-bezahlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lieferten zwei Zapfsäulen an einer anderen Tankstelle weniger Sprit als angezeigt wurde.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293627_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. „Christian Ulmen war mein Freund – bis zum vergangenen Donnerstag“<\/h3>Einige männliche Kollegen tun sich schwer, sich von Moderator und Schauspieler Christian Ulmen zu distanzieren. Nicht so sein guter Freund Benjamin von Stuckrad-Barre. Nach drei Jahrzehnten zieht dieser einen klaren Schlussstrich: Die Freundschaft zu Christian Ulmen ist für ihn vorbei. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/christian-ulmen-war-mein-freund-bis-zum-vergangenen-donnerstag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anlass dafür ist die öffentlich gewordene Strafanzeige von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Ehemann Ulmen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293630_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Lawinen-Drama in Ridnaun: Große Trauer um Pinzgauer Norbert Brandtner (44)<\/h3>Das tragische Lawinenunglück in Ridnaun vom vergangenen Samstag hat ein viertes Menschenleben gefordert: Der 44-jähriger Norbert Brandtner aus dem Pinzgau erlag am heutigen Mittwoch im Krankenhaus Bozen seinen schweren Verletzungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinen-drama-in-ridnaun-pinzgauer-44-stirbt-almhirte-und-nomade" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hinter dem Drama steht die Geschichte eines Mannes, der die Berge liebte.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293633_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Erster Vogelgrippe-Fall beim Menschen in Europa: Patient in Lombardei isoliert<\/h3>In der Lombardei ist erstmals in Europa eine Infektion eines Menschen mit dem aviären Influenzavirus (Vogelgrippe) nachgewiesen worden. Wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erster-vogelgrippe-fall-beim-menschen-in-europa-patient-in-lombardei-isoliert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">handelt es sich um einen Patienten, der sich außerhalb Europas – vermutlich in Afrika – infiziert hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n6. Anna Trocker: „Es ist wirklich unglaublich“<\/h3>Nach ihrem neunten Platz im Slalom hat Anna Trocker nur einen Tag später mit Rang acht im Riesentorlauf beim Weltcup-Finale in Lillehammer einen draufgesetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/anna-trocker-es-ist-wirklich-unglaublich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Anschluss daran hatte die 17-jährige Südtirolerin nicht mehr viele Worte übrig.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293639_image" \/><\/div>\r\n