<h3>\r\n1.Tragischer Unfall: Alexander Thöni (37) aus Graun stirbt bei Arbeitsunfall<\/h3>Die traurige Gewissheit kam erst gestern Abend: Alexander Thöni (37) aus Graun hat einen schweren Arbeitsunfall im Schweizer Kanton Graubünden nicht überlebt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graun-grosse-trauer-um-alexander-thoeni-37" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Obervinschgau ist die Bestürzung groß.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294179_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Bäuerin Gisella Stockner: „Mir hobm uenfoch olls verloren“<\/h3>Und plötzlich geht es um die Sicherung der Existenz von Familie und Hof: Beim 45. Landesbäuerinnentag wurden fünf Frauen geehrt, die den Hof nach dem Tod ihres Mannes allein weiterbewirtschafteten. Eine davon ist Gisella Stockner Wwe. Messner. Im Alter von nur 36 Jahren wurde sie zur Witwe. Später folgte ein weiterer schwerer Schicksalsschlag: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-man-ploetzlich-alle-entscheidungen-am-hof-allein-treffen-muss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihr Sohn verunglückte tödlich bei einem Autounfall.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294182_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.VIDEO | Schnee kehrt nach Südtirol zurück – Pässe gesperrt – Windböen<\/h3>Seit den frühen Morgenstunden fällt in einigen Teilen des Landes wieder Schnee. Es herrscht erhebliche Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze, das Grödner Joch und das Sellajoch mussten aufgrund des Schneefalls gesperrt werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schnee-kehrt-nach-suedtirol-zurueck-groedner-und-sellajoch-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Begleitet wird der Wintereinbruch von teils kräftigem Wind.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294185_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Boznerin erpresst Priester mit Fake-Schwangerschaft<\/h3>Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich eine 38-jährige Boznerin und ihr 40-jähriger Lebensgefährte aus Saronno derzeit vor dem Gericht in Belluno konfrontiert sehen. Die Anklage lautet auf „Circonvenzione d’incapace“ (Ausnutzung einer wehrlosen Person). Das mutmaßliche Opfer: ein 73-jähriger Pfarrer, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/boznerin-erpresst-priester-mit-fake-schwangerschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der zum Zeitpunkt der Vorfälle mehrere Pfarreien in Feltre betreute.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294188_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Bozen: 43-Jähriger besetzt Wohnung, während Eigentümer im Spital liegt<\/h3>Während er im Krankenhaus behandelt wurde, besetzte ein Mann seine Wohnung in Bozen. Die Polizei hat am gestrigen Mittwoch einen 45-Jährigen aus Tunesien wegen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/43-jaehriger-besetzt-wohnung-waehrend-eigentuemer-im-spital-behandelt-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erschwerten Hausfriedensbruchs und illegaler Hausbesetzung verhaftet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294191_image" \/><\/div>