<h3>\r\n1.Algund: Drei Jugendliche wegen schweren Raubes angezeigt<\/h3>Die Carabinieri von Meran haben drei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes angezeigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/algund-drei-jugendliche-wegen-schweren-raubes-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen im Umfeld des Einkaufszentrums ALGO in Algund.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294638_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Anrainer-Ärger wegen „La Perla“<\/h3>Unmut der Anrainer nach der Eröffnung des „Clubs La Perla“ im Plankensteingebäude an der Cavourstraße in Meran. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/anrainer-aerger-wegen-la-perla" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Klagen seien verschiedener Natur.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294641_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Unsichtbare Krankheit im Fokus: Hilfe für Frauen mit Endometriose<\/h3>Anlässlich des <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unsichtbare-krankheit-im-fokus-hilfe-fuer-frauen-mit-endometriose" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weltendometriosetages am heutigen Samstag<\/a> rückt der Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Erkrankung in den Fokus, die viele Frauen betrifft, aber oft lange unerkannt bleibt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294485_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. In Martell: Vittozzi vor einem Südtiroler Quartett<\/h3>Zum Saisonabschluss gehen im Martelltal die Italienmeisterschaften im Biathlon über die Bühne. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/martell-vittozzi-vor-einem-suedtiroler-quartett" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei hat es bei den Damen mit Olympiasiegerin Lisa Vittozzi einen Favoritensieg gegeben. <\/a>Aber auch die Südtirolerinnen waren stark vertreten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294620_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Falscher Bombenalarm am Hauptbahnhof Innsbruck<\/h3>Am Freitagabend musste der Innsbrucker Hauptbahnhof vorübergehend evakuiert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/falscher-bombenalarm-am-hauptbahnhof-innsbruck-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gegen 20 Uhr war ein anonymer Anruf mit einer Bombendrohung eingegangen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294644_image" \/><\/div>