<h3>\r\n1. Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige<\/h3>Italien will sich an Österreich ein Beispiel nehmen und ein Social-Media-Verbot für Jugendliche einführen. Die Regierungspartei Lega hat dazu <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italien-plant-social-media-verbot-fuer-unter-14-jaehrige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Parlament in Rom eingebracht<\/a>.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294800_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Verkehrslärm wird zur Nervenprobe <\/h3>Wenn der Zug über die Gleise pfeift, ein Motorrad durch die Gasse rast oder Lkw im Minutentakt an Wohnhäusern vorbeidonnern, werden die Nerven vieler Südtiroler auf eine harte Probe gestellt. Vor allem entlang von Hauptverkehrsachsen sorgt Lärm für hitzige Diskussionen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrslaerm-wird-zur-nervenprobe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche Maßnahmen geplant sind.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294803_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. 41-jähriger Italiener stirbt bei Lawinenabgang im Zillertal<\/h3>Ein 41-jähriger Freerider aus der Provinz Vicenza ist am späten Samstagnachmittag am Marchkopf im Zillertal von einer Lawine mitgerissen und unter den Schneemassen begraben worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/41-jaehriger-italiener-stirbt-bei-lawinenabgang-im-zillertal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für ihn kam jede Hilfe zu spät.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294806_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. St. Martin in Thurn: Bus kracht gegen Feuerwehrhalle<\/h3>Mehrere Feuerwehren des Gadertals sind am heutigen Sonntagmorgen zu einem Einsatz in St. Martin in Thurn gerufen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/st-martin-in-thurn-bus-kracht-gegen-hauswand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dort ist ein Linienbus gegen die Feuerwehrhalle gekracht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294809_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Mit Sonne, Wolken und viel Wind in die Karwoche <\/h3>Der Frühling ist zurück – aber ungetrübt sonnig und warm wird es auch in der Karwoche (noch) nicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-sonne-wolken-und-viel-wind-in-die-karwoche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Details.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294812_image" \/><\/div>