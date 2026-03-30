<h3>\r\n1.Großeinsatz in Bozner Industriezone: Batterien in Flammen<\/h3>Zu einem Großeinsatz ist es am Sonntagabend in der Industriezone in Bozen gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosseinsatz-in-bozner-industriezone-batterien-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295199_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Villnöß: Leiche im Schnee entdeckt<\/h3>Skitourengeher machten am heutigen Montag zwischen Gröden und Villnöß beim Aufstieg auf die Mezdì Scharte einen traurigen Fund: eine tote Person im Schnee. Vieles deutet auf den seit Wochen vermissten jungen Chinesen hin – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leichnam-in-den-dolomiten-entdeckt-ist-es-der-vermisste-student-aus-china" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch eine offizielle Bestätigung steht noch aus.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295202_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. PODCAST | Herr Steger, könnte die Regierung in Rom fallen?<\/h3>\n\n<video-jw video-id="x8uPErg2"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Gut eine Woche ist seit dem Referendum zur Justizreform vergangen. Die Reform ist gescheitert, innerhalb der Regierungskoalition rumort es. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/podcast-herr-steger-koennte-die-regierung-in-rom-fallen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie stabil ist die Regierung in Rom noch? Welche Konsequenzen hat das für die Zusammenarbeit zwischen SVP und Fratelli d’Italia? Und welche politischen Weichen werden mit Blick auf die kommenden Wahlen bereits gestellt? Das will Arnold Sorg im STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“ von SVP-Obmann Dieter Steger wissen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4.Nach Tod von Andrea Papi: Facebook-Kommentare mit Folgen<\/h3>Ein Beitrag in den sozialen Medien hatte mit wenigen Worten weitreichende Folgen: Im Fall um den tragischen Tod von Andrea Papi haben von seiner Familie als respektlos empfundene Kommentare nicht nur für Empörung gesorgt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-andrea-papi-facebook-kommentare-mit-folgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> sondern gleich mehrere Gerichtsverfahren ausgelöst.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295205_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Das Südtirol-Wetter: Erst kalt, dann Sonne – Ostern bringt die Wende<\/h3>Der Wochenstart in Südtirol zeigt sich von seiner rauen Seite – mit Wind, Wolken und im Norden sogar etwas Schnee. Doch wer durchhält, darf sich zu <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-suedtirol-wetter-erst-kalt-dann-sonne-ostern-bringt-die-wende" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Ostern auf eine deutliche Wetterbesserung freuen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295208_image" \/><\/div>\r\n