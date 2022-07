Heute noch Gewitter, am Wochenende stabile Wetterlage

Die Freiwilligen Feuerwehren wurden zu zahlreichen Einsätzen alarmiert ( STOL hat berichtet ).„Am meisten geregnet hat es über Nacht im hinteren Passeiertal mit 102 l/m² an der Wetterstation Platt, gefolgt von Sterzing mit 85 l/m²“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Social Media.Auch am heutigen Freitag kommt es zu Gewittern. „Heute Nachmittag bzw. Abend folgen weitere Gewitter, wieder können sie stellenweise kräftig ausfallen“, so Peterlin.Am heutigen Abend treten die Gewitter laut Landeswetterdienst recht verbreitet auf.Am Wochenende hingegen werden die Verhältnisse wieder stabiler. „Am Samstag und Sonntag überwiegt der Sonnenschein, die Quellwolken bleiben harmlos. In vielen Tälern weht Nordföhn. Auch am Montag und Dienstag scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen steigen wieder an“, berichtet der Landeswetterdienst.