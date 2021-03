Heute öffnen die Geschäfte

Die Geschäfte dürfen ab heute von Montag bis Freitag geöffnet haben und zwar bis maximal 18 Uhr.In den Genuss dieser Öffnung kommen allerdings nur Kunden innerhalb des Gemeindegebietes und jene Personen, die sich aus berechtigten Gründen auf dem Gemeindegebiet aufhalten.Heute wechseln auch auch die Mittelschulen in Präsenzunterricht, (sie befanden sich seit 8. Februar im Fernunterricht). Kitas, Kindergärten und Grundschulen öffneten bereits vor 2 Wochen ihre Tore.Regelmäßige und verpflichtende Nasen-Flügel-Tests sollen nach Ostern den Unterricht in Grund- und Mittelschulen garantieren.Oberschulen hingegen bleiben vorerst weiter im Fernunterricht. Ob sie nach Ostern in die Schulen zurückkehren, werde noch entschieden.Das grundsätzliche Ziel ist, nach den Osterfeiertagen zur gelben Zone zu werden, um dann weitere Öffnungsschritte anzugehen, wie die Öffnung der Bar- und Restaurationsbetriebe. Vorerst bleiben Bars und Restaurants geschlossen. Abholservice (Take away) bleibt weiterhin möglich, aber ausschließlich für das Abholen von Speisen bei Restaurationsbetrieben zwischen 5 und 20 Uhr.Ebenso sind Zustelldienste zwischen 5 und 22 Uhr möglich. Für Bars bleibt der Abholservice weiterhin ausgesetzt. Das Verbot des Konsums von Speisen und Getränken auf öffentlich zugänglichen Straßen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Orten wird in dem Sinne präzisiert, dass die Ansammlung von Personen vermieden werden muss.

stol