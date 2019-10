Heute Regen, morgen Sonne

Die Alpensüdseite bleibt am Montag noch im Einfluss eines Tiefdruckgebiets. Es ist wechselhaft.





Heute ein unbeständiger Tag. Am Vormittag bewölkt und teils regnerisch, am Nachmittag einige Auflockerungen. Morgen kehrt die Sonne überall zurück. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 21, 2019

Im Großteil des Landes überwiegen die Wolken , es regnet vor allem am Vormittag im Westen des Landes. Erst am Nachmittag geht sich etwas Sonne aus. Die Höchstwerte reichen von15 bis 19 Grad.Am morgigen Dienstag lösen sich die Hochnebelfelder auf , die Sonne setzt sich durch.Auch am Mittwoch wird es überwiegend sonnig, der Donnerstag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Gegen Abend ist etwas Regen möglich. Der Freitag verspricht wieder recht sonniges Wetter. Für die Jahreszeit ist es relativ mild.br>

