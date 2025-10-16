Landesmeteorologe Dieter Peterlin beschreibt den heutigen Donnerstag als „den Tag mit dem meisten Hochnebel“: In den Tälern sei es zunächst trüb gewesen, während sich vom Becherhaus auf 3195 Metern ein „traumhafter Ausblick“ biete. Im Tagesverlauf lockere der Hochnebel von Norden her auf, und „immer öfter setzt sich die Sonne durch“. Für die kommenden Tage kündigt Peterlin „weniger Hochnebel und mehr Sonne“ an.<BR \/><BR \/>Auch am Freitag bleibt das Hoch wetterbestimmend. Die Luft wird etwas trockener, und im Großteil Südtirols scheint die Sonne von früh bis spät, prognostiziert der Landeswetterdienst. Nur im Süden und Osten können sich am Vormittag noch einzelne Nebelfelder halten, die jedoch rasch auflösen. Die Temperaturen bleiben auf ähnlichem Niveau wie am Donnerstag.<h3>\r\nDie Prognose<\/h3>Das Wochenende zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Am Samstag dominiert der Sonnenschein bei nahezu wolkenlosem Himmel. Lediglich vereinzelt kann sich am Morgen kurz Nebel bilden. Am Sonntag hingegen trübt sich das Bild etwas – neben wieder häufiger auftretenden Hochnebelfeldern ziehen im Tagesverlauf auch hohe Wolken auf.<BR \/><BR \/>Zu Wochenbeginn kündigt sich dann ein Wetterumschwung an. Am Montag verdichten sich die Wolken zunehmend, gegen Abend sind gebietsweise ein paar Regentropfen möglich. Auch der Dienstag bleibt überwiegend bewölkt, vereinzelt kann es leicht regnen. Nach dem sonnigen Wochenende zeigt sich der Herbst damit von seiner wechselhaften Seite.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Informationen finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>