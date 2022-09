Heute sonnig, in den nächsten Tagen unbeständiger

Auch der Sonntagnachmittag verläuft recht sonnig mit einigen Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 30 Grad, so der Landeswetterdienst.Am Montag geht es recht freundlich weiter, auch wenn am Vormittag dichtere Wolkenfelder durchziehen. Am Nachmittag scheint die Sonne, es können sich aber einzelne gewittrige Regenschauer bilden. Der Dienstag verläuft ähnlich mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken.Ab Mittwoch wird das Wetter schlechter. Es überwiegen die Wolken und am Nachmittag kann es regnen. „Der Donnerstag bringt voraussichtlich unbeständiges Wetter und recht verbreitet Regenschauer“, schreibt der Landeswetterdienst.Am Freitag gibt es wieder Sonnenschein.