Es ist ein außergewöhnliches Jahr für Südtirol: Mit dem Jänner hat das Land das Olympiajahr eingeläutet. Ein Großereignis dieser Dimension erfordert sorgfältige Vorbereitung – auch für Südtirols Einsatzkräfte: Sanitäter, Feuerwehrleute, Ordnungskräfte und Notärzte.<BR \/><BR \/>Auch außerhalb von Olympia stehen sie jederzeit bereit, um im Ernstfall schnell Hilfe zu leisten. Für die Olympischen Winterspiele kommt nun eine Premiere im Einsatzbetrieb: Ab dem heutigen Freitag wird der Notarzthubschrauber Pelikan 2 erstmals rund um die Uhr einsatzbereit sein.<BR \/><BR \/>Die Wahl fiel auf die Basis in Brixen, da sie dem olympischen Wettkampfzentrum in Antholz am nächsten liegt. Während der Spiele steht der Hubschrauber nicht nur Athleten und Zuschauern, sondern allen Bürgern im Land zur Verfügung, etwa bei Verkehrsunfällen, erklärt Dr. Marc Kaufmann, Primar für Notfallmedizin.