Vor allem in Schulen, im Gesundheitswesen und in der Verwaltung sind Auswirkungen möglich, auch wenn grundlegende Dienste weiterhin sichergestellt werden sollen. <BR \/><BR \/>Im Bildungsbereich könnten Unterrichtsausfälle auftreten, während in Krankenhäusern mit Verzögerungen und Verschiebungen von Terminen gerechnet wird. Notfallversorgung und notwendige Mindestleistungen bleiben jedoch gewährleistet. <BR \/><BR \/>Besonders stark dürfte der Verkehr betroffen sein: Flug-, Bahn- und Busverbindungen können ausfallen oder sich verspäten. Der Bahnstreik begann bereits gestern Abend, während der Flugverkehr den ganzen Tag stillstehen kann. <BR \/><BR \/>Auch der öffentliche Nahverkehr und sogar Teile des Schiffs- und Autobahnverkehrs sind eingeschränkt.<BR \/><BR \/>Hintergrund der Proteste sind laut Gewerkschaften unter anderem sinkende Reallöhne, steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Arbeitsverhältnisse sowie Kritik an Einsparungen im Sozial- und Gesundheitsbereich.