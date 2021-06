Heute teils starke Gewitter – Nächste Woche afrikanische Hitze

„Am Freitag quert eine leichte Störung den Alpenraum und sorgt für eine Labilisierung der Atmosphäre, weshalb es heute nicht mehr ganz so heiß ist wie in den vergangenen Tagen. Am Nachmittag bis in den Abend wird es in Südtirol verbreitet Gewitter geben, die teils auch stark ausfallen können“, so Peterlin.Ab Samstag geht die Gewitterneigung dann zurück, am Wochenende muss man nur noch vereinzelt mit Unwettern rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad. In der nächsten Woche holt der Sommer nach dieser klitze-kleinen Abkühlung neuen Schwung und in der kommenden Woche wird es dann sehr heiß.Peterlin rechnet, dass dann erstmals in diesem Jahr die 35-Grad-Marke überschritten wird. Die heiße Luft kommt direkt aus Nordafrika.

vs