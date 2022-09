Heute vor 140 Jahren: Hochwasserkatastrophe in Südtirol

Verwüstung durch die Drau bei der Lienzer Klause. - Foto: © Landesmuseum Ferdinandeum, Historische Sammlungen

Foto der Katastrophe von 1882. - Foto: © Land Südtirol

Foto der Katastrophe von 1882. - Foto: © Land Südtirol

Foto: © Land Südtirol

Foto: © Land Südtirol

Der Sommer des Jahres 1882 war sehr niederschlagsreich. Im September gab es wieder einen mehrtägigen Regen mit Schneefall auf den Bergen. Danach folgte am 16. und 17. September ein Einbruch feuchter Warmluft aus dem Mittelmeerraum, der im Bereich der Südostalpen wolkenbruchartige Regenschauer verursachte, denen immer wieder Dauerregen folgte.Die Kombination aus Starkregen, Schneeschmelze und dem wassergesättigten Boden führte in Südtirol, Osttirol und Kärnten zum großräumigen Auftreten von Hangrutschen und Murgängen in den Wildbacheinzugsgebieten. Auch die Flüsse führten Hochwasser, die große Schäden nach sich zogen. Eine katastrophale Überschwemmung südlich des Alpenhauptkammes im Jahr 1882 bedeutete die schlimmste Naturkatastrophe des ausgehenden 19. Jahrhunderts.„Die Welt geht unter! Die Welt geht unter!“, erscholl es am 16. und 17. September des Jahres 1882 aus Hunderten von Kehlen, voll Angst über die niedergehenden Wassermassen, die von allen Seiten daher brausten“, heißt es in einem Bericht des Volks- und Landwirtschafts-Kalenders für Tirol und Vorarlberg aus dem Jahre 1883.Ein Artikel des „Innsbrucker Tagblattes“ vom 20. September 1882 gibt treffend Entsetzen und Bangen wieder. Da heißt es unter anderem: „Gräulich müssen die Verheerungen unterhalb von Bozen sein. Bei Siegmundskron brach der Eisack durch den rechten, die Etsch durch den linken Damm, so dass beide Flüsse sich entgegenkamen. Die Nachrichten aus dem Pustertal lauten ebenfalls im höchsten Maße bedauerlich…“Seit 14. September waren über das südliche Tirol wolkenbruchartige Regengüsse niedergegangen, sodass die Hauptflüsse anschwollen und Muren losbrachen. Von der Katastrophe waren die Bahnlinien stark betroffen: Die Pustertalbahn wurde in weiten Teilen von Drau und Rienz zerstört. Es folgte eine 5-monatige Unterbrechung der Südbahn im Pustertal.Der Eisack führte ein derartiges Hochwasser, dass er den Kuntersweg und die Eisenbahn mit ungeheurer Gewalt wegriss und Bäume durch den Tunnel bei Blumau schwemmte. In Trient musste man sogar Schiffe und Flöße bauen, um eine Verbindung innerhalb der Stadt zu ermöglichen.Die Schadenssumme betrug 30 Millionen Gulden (umgerechnet nach heutigem Wert: 1,5 Milliarden Euro). Das Hochwasser war auslösend für die Gründung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich.Die Behebung der ärgsten Schäden des September-Hochwassers waren noch in vollem Gange, als nach kurzer Beruhigung der Lage zwischen 26. und 29. Oktober 1882 erneut Starkregen mit Gewittern niedergingen, die in Südtirol, insbesondere aber in Osttirol und Kärnten weitere Rutschungen und kurz andauernde Hochwässer mit starker Geschiebeführung bewirkten.Viele der provisorischen Sanierungsmaßnahmen fielen den Fluten zum Opfer. Neuerlich wurden den Siedlungen und der Landschaft Wunden geschlagen .Das Hochwasser von 1882 war in Süd- und Osttirol sowie auch in Kärnten noch schlimmer als die Hochwasserkatastrophen von 1965/66.Die Folgen der Ereignisse 1882 in Südtirol, Osttirol und Kärnten waren katastrophal: Zahlreiche Todesopfer, Zerstörung oder Beschädigung ganzer Ortschaften und zahlreicher Gebäude, großflächige Flurschäden, Vernichtung fast aller Brücken, lang andauernde Unterbrechung der Verkehrsverbindungen.Gerade zum Jahrestag der Katastrophe sorgen auch heute Unwetter für Zerstörung und Leid: Heftige Regenschauer, Sturzfluten und Schlammlawinen wüteten an der italienischen Adriaküste und forderten mindestens 9 Menschenleben