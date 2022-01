Heute vor einem Jahr: Riesige Steinlawine zerstört Hotel „Eberle“ – Keine Verletzten

Das Hotel „Eberle“ in Bozen ist eine Institution – bis zum Nachmittag des 5. Jänner, vor genau einem Jahr: 300 Menschen genießen normalerweise an milden und freundlichen Wintertagen die Terrasse des Hotels am Hang in Obermagdalena. Der Traditionsbetrieb ist an dem Tag nur geschlossen, weil wegen des Coronavirus der Lockdown gilt.Nur die Betreiberfamilie hält sich daher im Gebäude auf, als der Felssturz niedergeht und den westlichen Hotelflügel sowie die Terrasse trifft. Da sich die Familie im Ostflügel aufhält, gibt es – wie durch ein Wunder – keine Verletzten. Großes Glück hatte Birgit Eisath, Rezeptionistin des Hotel. Durch einen reinen Zufall befand sie sich am Tag des Unglücks nicht an ihrem Schreibtisch im Hotel. Lesen Sie hier mehr dazu. Es ist kurz nach 15 Uhr an diesem Dienstag, als sich zwischen 2000 und 3000 Kubikmeter Gestein aus der Felswand hinter dem Hotel lösen und auf einer Breite von 20 Metern und von einer Höhe von 25 Metern abgehen.Ein Großteil des Gebäudekomplexes wird zerstört. Trümmer und Glasscherben fliegen mehrere Hundert Meter weit – bis zu einem nahegelegenen Weinberg.Der Schock jedoch setzt bald danach ein, denn Heimat und Betrieb sind zerstört. Hinzu kommt die Frage, ob das Hotel, da es in der „roten Zone“ liegt, wieder aufgebaut werden darf. „Es kann“, lautet die Meinung der Experten, jedoch nur nach weitreichenden Sicherungsmaßnahmen. Ein Projekt ist vom Stadtrat genehmigt, finanziert von der Landesverwaltung. Die Eigentümerfamilie muss für die Kosten in ihrem Bereich selbst aufkommen.

stol