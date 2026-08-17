„Wir sind mittendrin in der Wetterumstellung. Erste Gewitter gab es bereits gestern, heute folgt die nächste Regenschauer- bzw. Gewitterlinie die im Laufe des Tages von Nordwesten her übers Land zieht“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/>Damit setzt sich der Wetterumschwung fort, der bereits am gestrigen Sonntag begonnen hat. Zwar brachten die Gewitter und Regenschauer keine größeren Schäden oder eine außergewöhnlich hohe Zahl an Einsätzen. Die Wetterlage war dennoch nicht ungefährlich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taufers-im-muenstertal-suchaktion-nimmt-toedliches-ende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Taufers im Münstertal kam am Sonntag ein 42-jähriger Einheimischer nach einem Blitzschlag ums Leben<\/a>. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/cortina-zwei-bergsteiger-von-blitz-getroffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Oberhalb von Cortina wurden außerdem zwei Bergsteiger von einem Blitz getroffen.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>