Heute wird es richtig heiß – Am Sonntag kühlt es ab – Heftige Gewitter möglich

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Das Unterland und das Etschtal hat wieder eine Tropennacht hinter sich. Und am Tag wird es richtig heiß. So klettert das Thermometer am heutigen Freitag auf bis zu 37 Grad, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont.Diese große Hitze und die schwüle Luft bringen mit sich, dass es am Nachmittag und am Abend vereinzelt zu heftigen Gewittern im Land kommen kann. Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat die gelbe Warnstufe ausgerufen.Auch am morgigen Samstag wird es noch einmal heiß und schwül. Am Sonntag wird die Hitze dann gebrochen, so Peterlin zu STOL. „Der Sonntag wird wechselhaft und die Temperaturen kühlen deutlich ab.“Und kommende Woche? „Dann gibt es wieder normale sommerliche Temperaturen“, sagt Peterlin. Will heißen: Das Thermometer steigt zwar immer noch über die 30-Grad-Marke, die 35-Grad werden aber nicht mehr geknackt.