Heute wird Heino Schwienbacher U-Richterin Rede und Antwort stehen

Heino Schwienbacher (42) sitzt in einer Isolationszelle im Bozner Gefängnis. Er ist verwirrt, kann sich nicht mehr genau an das erinnern, was in der Nacht auf Sonntag auf dem Gelände der Ex-Drususkaserne in Schlanders passiert ist. Heute unterzieht ihn Untersuchungsrichterin Elsa Vesco der Haftprüfung. Für morgen ist die Autopsie am Leichnam von Andreas Auer (52) angesetzt.