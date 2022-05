HGJ und Junghandwerker stellen praktische Berufe an Mittelschule vor

Welchen Beruf möchte ich ergreifen? Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Diese und weitere Fragen beschäftigen die Jugendlichen, welche vor der Berufsentscheidung stehen. Mithilfe der Berufsinformationskampagne #yourchance konnten sich die Schüler der Mittelschule Tramin ein Bild von den vielfältigen Berufen im Gastgewerbe machen.Dabei wurden vor allem die Bereiche Service, Rezeption, Küche und Management vorgestellt. Einblicke gab es auch in die Ausbildung an den 5 gastgewerblichen Schulen Südtirols. „Die Pandemie begleitet uns immer noch, auch in den Klassenzimmern. Deshalb ist es uns ein Anliegen, den Jugendlichen im Rahmen unserer Informationskampagne einen theoretischen Einblick zu geben“, sagt HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn.Gemeinsam mit Junghandwerker Daniel Rella und dem lvh-Ortsobmann von Tramin, Markus Conci, war lvh-Mitarbeiterin Elisabeth Mahlknecht bei den Traminer Mittelschülern zu Besuch. Sie stellten dabei das Handwerk vor und unterstrichen dabei die Krisensicherheit und die Chancen, die das Handwerk bietet. „Die Berufe im Handwerk sind anspruchsvoll, bieten aber eine gute Ausbildung und später sehr gute Arbeitsmöglichkeiten“, unterstreichen Conci und Rella.