Die Berufsinformationskampagne „#yourchance“, die bereits seit 27 Jahren erfolgreich durchgeführt wird, bietet Jugendlichen praxisnahe Einblicke in zahlreiche Berufsfelder. In interaktiven Präsentationen stellen Vertreterinnen und Vertreter der HGJ und der Junghandwerker die jeweiligen Berufsbilder und Ausbildungswege vor, wie aus einer Aussendung des HGV hervorgeht. Ergänzt wird das Angebot durch Betriebsbesichtigungen, die von lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern unterstützt und begleitet werden.<BR \/><BR \/>„Die Berufe im Gastgewerbe und im Handwerk haben Zukunft. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die Vielfalt bereits den Schülerinnen und Schülern der zweiten Klassen näherzubringen“, betonen HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn und Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker\/innen im lvh.<BR \/><BR \/>„Es ist beiden Jugendvereinigungen wichtig, Jugendlichen berufliche Perspektiven aufzuzeigen und ihnen konkrete Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen. Deshalb appellieren wir an alle Schulen und Lehrkräfte, den Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr dies im Rahmen der Berufsinformationskampage zu ermöglichen“, so die beiden Jugendvertreter abschließend.