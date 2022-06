HGV bei Treffen der deutschsprachigen Verbände der Hotellerie und Gastronomie

22 Vertreter der Verbände der Hotellerie und Gastronomie aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol diskutierten auf Einladung von HotellerieSuisse die aktuellen und länderübergreifenden Herausforderungen der Branche.Die Verbände sehen ihre Aufgabe in schwierigen Zeiten, wie während der Corona-Krise oder den momentanen Auswirkungen des Ukrainekrieges, verstärkt darin, die Mitgliedsbetriebe zu beraten und noch enger zu begleiten, damit deren Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden kann.Die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind gleichermaßen hoch relevant. „Die Begleitung der politischen Prozesse hin zu optimalen Rahmenbedingungen für die Branche bleibt daher eine Hauptaufgabe der Verbände“, unterstreichen HGV-Präsident Manfred Pinzger und Direktor Thomas Gruber.Hotellerie und Gastronomie leiden nicht erst seit der Corona-Krise an einem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, aber die vergangenen 2 Jahre haben die Situation noch verschärft. Am Verbändetreffen waren jedoch eine Aufbruchstimmung und der Wille spürbar, die Herausforderung gemeinsam anzugehen.Der Weg zu einer starken Fachkräftebasis basiert für die gastgewerblichen Verbände auf 3 Schritten. Die notwendigen Fachkräfte müssen zunächst gefunden werden. Hier sind innovative Lösungen gefragt, damit alle Potenziale ausgeschöpft werden können. Weiter ist die Branche darum besorgt, dass die Fachkräfte der Branche erhalten bleiben.Schließlich ist es wichtig, den Fachkräften gezielte Aus- und Weiterbildungen zu ermöglichen, um die Potenziale und Fähigkeiten der Arbeitnehmenden zu fördern. Die Präsidenten sowie Direktoren der Verbände appellieren deshalb an die Regierungen, die Branche in dieser Thematik zu unterstützen.Weiteres Thema des Verbändetreffens waren die Gästebedürfnisse, die sich aufgrund der Corona-Pandemie verändert haben. So hat das Bewusstsein für nachhaltiges Reisen in der Bevölkerung weiter zugenommen und die Gäste interessieren sich vermehrt aktiv für die Thematik. Die Gastbetriebe sind gefordert, ihre Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen.Ein weiterer Trend, der die Branche beeinflusst, ist die fortschreitende Digitalisierung. Für die Hotellerie und Gastronomie bieten sich in diesem Bereich Chancen, denn durch den Effizienzgewinn der Digitalisierung kann wiederum mehr Zeit für die Gästebetreuung zur Verfügung stehen.Der diesjährige Austausch wurde nach 2 virtuellen Treffen erstmals wieder physisch durchgeführt. Die Verbände pflegen untereinander einen regen und partnerschaftlichen Austausch und die jährlichen Treffen sowie der konstruktive Austausch unter dem Jahr unterstützen die Branche dabei, gemeinsame Herausforderungen länderübergreifend angehen zu können.