HGV-Funktionäre für Verdienste ausgezeichnet

Die Geehrten

2021 wurden die HGV-Gremien auf Orts-, Gebiets-, Bezirks- und Landesebene neu gewählt. Einige der Funktionäre haben sich dabei nicht mehr der Wahl gestellt und wurden nun für ihre Verdienste ausgezeichnet.„Sie alle haben durch ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Begeisterung wesentlich zur Stärke unseres Verbandes und dem Ansehen des Gastgewerbes im Land beigetragen. Für uns sind sie Vorbilder in unserer Arbeit für den HGV und den Tourismus im Allgemeinen“, betonte HGV-Bezirksobmann Hansi Pichler in seiner Laudatio für die langjährigen HGV-Funktionärinnen und -Funktionäre.Gemeinsam mit HGV-Präsident Manfred Pinzger, Landesrat Arnold Schuler, HGV-Direktor Thomas Gruber und HGV-Verbandssekretär Helmuth Rainer führte er die Ehrungen durch. Auch HGV-Präsident Manfred Pinzger dankte den Geehrten, welche viele Jahre an vorderster Front für die Interessen der HGV-Mitglieder tätig waren.Karl Pfitscher, Restaurant „Schwarzer Adler“, Schlanders, Obmann der Ortsgruppe Schlanders von 1989 bis 2021, Gebietsobmann von 2009 bis 2021 und Mitglied im HGV-Landesausschuss von 2009 bis 2021.Hansjörg Ganthaler, Hotel „Muchele“, Burgstall, Obmann der Ortsgruppe Burgstall von 1997 bis 2021, Gebietsobmann von 2013 bis 2021 und Mitglied im HGV-Landesausschuss von 1997 bis 2021.Georg Reinthaler, „Ruster Resort Restaurant“, Algund, Obmann der Ortsgruppe Algund von 1985 bis 2021.Josef Thöni, Hotel „Langtaufererhof“, Graun/Langtaufers, Obmann der Ortsgruppe Graun von 2013 bis 2021.Thomas Rinner, Hotel „Vermoi“, Latsch, Obmann der Ortsgruppe Latsch von 2009 bis 2021.Alexander Mair, Hotel & Restaurant „Waldheim“, Martell, Obmann der Ortsgruppe Martell von 2001 bis 2021.Florian Gasser, Sportbar Lido Nals, Nals, Obmann der Ortsgruppe Nals von 1997 bis 2021.Heinrich Weiss, Pension „Pfitscher“, Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix, Obmann der Ortsgruppe Nonsberg von 2017 bis 2021.Jonas Prünster, Grill-Imbiss „Riffl“, Riffian, Obmann der Ortsgruppe Riffian/Kuens von 2013 bis 2021.Doris Eschgfäller Kohlgruber, Hotel „Der Weinmesser“, Schenna, Obfrau der Ortsgruppe Schenna von 2017 bis 2021.Maria Theresia Hofer, Garden Resort „Wiesenhof“, St. Leonhard in Passeier, Obfrau der Ortsgruppe St. Leonhard in Passeier von 2017 bis 2021.