Die Exzellenzmedaille wird bei den Berufsweltmeisterschaften an Teilnehmer vergeben, die in ihrem Berufsfeld überdurchschnittliche Leistungen erbringen und eine festgelegte hohe Punktezahl erreichen. Sie gilt als internationale Anerkennung für fachliche Kompetenz, Professionalität und herausragendes Können.<BR \/><BR \/>„Der HGV hat Felix Larcher mit großem Engagement in seiner Vorbereitung auf den Wettbewerb in Shanghai begleitet. Dass er mit einer Exzellenzmedaille ausgezeichnet wurde, unterstreicht auch das hohe Ausbildungsniveau in Südtirol“, betont HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/> Die Berufsweltmeisterschaften haben einmal mehr den hohen Stellenwert der praktischen Berufe unterstrichen und einmal mehr die vielfältigen Talente der heimischen Jugend eindrucksvoll unter Beweis gestellt, heißt es in der Pressemitteilung des HGV.