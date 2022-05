HGV-Ortsgruppe Lajen: „Randsaisonen müssen gestärkt werden“

HGV-Ortsobmann Oskar Fischnaller zeigte sich eingangs über den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen besorgt. Anschließend berichtete er von der Möglichkeit, unterirdische Kubaturen von Baukostenabgabe und Erschließungsbeiträgen zu befreien und appellierte daher an die Gemeindevertreter, dies den Gastbetrieben zu ermöglichen.Fischnaller ging auch auf die derzeit fehlenden Mitarbeiter in den Betrieben ein und gab zu bedenken, dass sich einige Betriebe gezwungen sehen, das öffentliche Restaurant oder einen Teil der Terrasse zu schließen.In diese Kerbe schlug auch HGV-Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Helmut Tauber und betonte, dass die Mitarbeiterproblematik und die Kostensteigerungen eine große Herausforderung für das Hotel- und Gastgewerbe seien. Es gelte, die Preise je nach Auslastung dynamisch anzupassen.Anschließend kam Tauber auf die Unterstützung der Berglandwirtschaft vonseiten des Tourismus zu sprechen und betonte, dass dies wichtig sei und zum Teil schon über den Kauf der Produkte geschehe. Tauber freute sich, dass sich beim Thema Nachhaltigkeit bereits viel getan hat und nannte in diesem Zusammenhang die Fernwärme, die energetische Sanierungen, die Mülltrennungen uvm.Nun gelte es, dies noch besser zu vermarkten. Tauber nahm auch zum Landestourismusentwicklungskonzept Stellung und betonte, dass es vor allem für kleinere Betriebe und junge Leute Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven brauche.Bürgermeister Stefan Leitner ging auf die Themen aus der Gemeinde ein und informierte, dass die Leadergebiete 2023 neu definiert und der Nachhaltigkeit mehr Gewicht beigemessen wird. Er betonte, dass ihm der Ausbau der Straße nach St. Peter ein besonderes Anliegen ist.Der Präsident der Tourismusgenossenschaft Lajen, Hannes Schrott, berichtete, dass ein neuer Erlebnisweg in der Gemeinde errichtet und ein Radverleih im Sommer angeboten wird. Er zeigte sich überzeugt, dass die Randsaisonen mehr gestärkt werden müssen.Abschließend informierte Verbandssekretär Reinhold Schlechtleitner über aktuelle Bestimmungen sowie die Leistungen der HGV-Dienstleistungsabteilungen.