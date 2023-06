HGV-Ortsgruppe Nonsberg: Mit Kulinarik gut positioniert

Projekt zur Aufwertung des Gampenpasses in Planungsphase

Kürzlich fand die jährliche Versammlung der Ortsgruppe Nonsberg des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) in der Pension/Pizzeria Laugen in St. Felix statt.Die Löwenzahnwochen im Frühjahr und die Radicchiowochen im Herbst haben sich im Laufe der Jahre am Deutschnonsberg stark und nachhaltig verankert, stellte HGV-Ortsobfrau Ingrid Mocatti bei der Jahresversammlung zufrieden fest. Damit ist es gelungen, die 3 Dörfer am Deutschnonsberg auch in kulinarischer Hinsicht zu stärken.Bürgermeisterin Gabriela Kofler lobte die Mitglieder für den Zusammenhalt und die reichhaltige Tätigkeit. Sie berichtete unter anderem, dass das Projekt zur Aufwertung des Gampenpasses, welches das Gebiet stärken und unter Einbindung der bereits bestehenden Strukturen den Pass bekannter machen sollte, in der Planungsphase sei.Tourismusvereinspräsident Mirko Mocatti schilderte in seinen Grußworten die Herausforderungen der geografischen Abgelegenheit und der touristischen Unbekanntheit des Feriengebietes an der Sprach- und Kulturgrenze. Deswegen sei es umso höher wertzuschätzen, dass Nischen gesucht und in Form der Löwenzahnwochen und der Radicchiotage gefunden wurden.Verbandssekretär Helmuth Rainer berichtete abschließend über die bürokratische Abwicklung der Bettennachmeldung sowie über die aktuellen Bestimmungen der Pflichtkurse für Mitarbeitende und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Auch bezüglich der derzeitigen Möglichkeiten der Förderungen bei Investitionen in Elektromobilität und alternativen Stromquellen wurden die anwesenden Mitglieder auf den aktuellen Stand gebracht.