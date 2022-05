HGV Sarntal: Carmen Moser ist neue Ortsobfrau

Günther Kröss bleibt aber weiterhin im Ortsausschuss gemeinsam mit Melanie Gruber von der Pension „Alpenblick“, Bernadette Gruber vom Hotel „Kircher“, Rainer Moser vom Garni „Hofstätt“ und Hannes Kuen von der Pizzeria „Labnes“. Neu in den Ausschuss aufgenommen wurde Thomas Gostner vom Bergrestaurant „Pichlberg“ in Reinswald.Der bisherige Ortsobmann Günther Kröss berichtete zunächst von den Aktivitäten der Ortsgruppe im abgelaufenen Jahr. Nach der pandemiebedingten Pause konnte die touristische Aktivität im Tal wieder aufgenommen werden, sowie diverse Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden. In der beginnenden Sommersaison stehen auch schon einige Event-Highlights an, wie z. B. das Milchfest, die Sarner Wirtschaftsschau, der Sarner Kirchtag oder der Alpenadvent. Ein besonders Event gibt es im kommenden Winter, nämlich die Ski-WM der Jäger, welche im Sarntal stattfinden wird.HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler dankte dem scheidenden Ortsobmann für die Tätigkeit und wünschte Carmen Moser viel Erfolg im neuen Amt und sicherte dabei die Unterstützung des HGV auf Bezirks- und Landesebene zu. HGV-Vizepräsident und Gebietsobmann Klaus Berger stellte anschließend die Tätigkeit des HGV-Bezirks im vergangenen Jahr vor, bevor Verbandssekretär Simon Gamper über die Dienstleistungen des HGV informierte.An der Jahresversammlung nahmen auch Bürgermeister Christian Reichsigl und Landtagsabgeordneter Helmut Tauber teil. Reichsigl dankte den Gastwirten für ihren Einsatz und sicherte die Unterstützung der Gemeinde bei verschiedenen touristischen Projekten zu. Nur durch eine Zusammenarbeit im Tal könne man auch in Zukunft weiterhin eine attraktive Destination für die Gäste sein, sagte er.Helmut Tauber berichtete über seine Tätigkeit im Südtiroler Landtag. Er ging dabei insbesondere auf die derzeitigen Herausforderungen, wie das Landestourismusentwicklungskonzept, die Mitarbeitersuche in den Betrieben und das Thema Nachhaltigkeit, ein.Die Ortsversammlung klang schließlich in geselliger Runde bei einer Marende aus.