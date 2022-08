HGV startet Sensibilisierungskampagne: „Wasser sparen – Umwelt schützen“

„Wasser ist ein kostbares Gut. Ein umsichtiges und wassersparendes Verhalten ist daher eine notwendige Maßnahme – nicht zuletzt angesichts des Klimawandels mit Trockenheit und Rückgang des Grundwasserspiegels“, betont der HGV.Deshalb hat der Verband sich dazu entschlossen, eine Sensibilisierungskampagne zu starten, bei der für einen angepassten Umgang mit der wichtigen Ressource geworben wird.„Wir müssen mit Wasser sparsamer und rücksichtsvoller umgehen. Dazu wollen wir als Tourismusbetriebe gemeinsam mit unseren Gästen einen Beitrag leisten“, erklärt HGV-Präsident Manfred Pinzger.Mittels eines Aufstellers in den Gästezimmern sollen die Gäste auf einen achtsamen Umgang mit Wasser hingewiesen werden und damit ihren Beitrag zum Wassersparen leisten. Indem sie etwa während des Zähneputzens den Wasserhahn abdrehen oder ihre Handtücher nicht jeden Tag wechseln lassen.Aber auch der Hinweis auf tropfende Wasserhähne oder rinnende WC-Spülungen kann dabei helfen, den Wasserverbrauch zu verringern. Tropft ein Wasserhahn beispielsweise auch nur einmal pro Sekunde, gehen pro Tag 7,2 Liter Wasser und in einem Jahr mehr als 2600 Liter Wasser verloren. Die Aufsteller „Wasser sparen“ erhalten HGV-Mitgliedsbetriebe kostenlos in allen HGV-Büros oder können diese über die HGV-Webseite gebührenfrei bestellen. Weitere Aktionen rund um das Thema werden bereits von der zuständigen HGV-Arbeitsgruppe geplant.„Ziel der Gruppe ist es, die Gastwirte vermehrt für das Thema zu sensibilisieren und den Gastbetrieben umsetzbare Inputs für einen schonenden Ressourcenverbrauch zu geben“, heißt es abschließend in der HGV-Presseaussendung.