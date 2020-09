HGV warnt vor Zechprellern

Es handelt sich dabei um den Mann V. R. M., geboren am 27.März 1994 in Bozen, und die Frau N. M., geboren am 3. April 2001 in Bozen.Beide haben kürzlich 2 Nächte in einem Hotel in Bozen verbracht und sind ohne zu bezahlen abgereist.Sollten sich diese Personen in Ihrem Betrieb einquartieren wollen, empfiehlt der HGV, den gesamten Übernachtungspreis im Voraus zu verlangen.Weitere Informationen erhalten Sie von der HGV-Rechtsabteilung unter Tel. 0471 317 760.

