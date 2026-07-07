„Der Bedarf an Parkplätzen für Kleinmotorräder und Scooter in Bozen ist sehr groß“, betont Bozens Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. <BR \/>Wer für sein Motorrad keinen der rund 550 ausgewiesenen Stellplätze findet, weicht häufig auf Gehsteige, Häuserwände oder gar Fahrradabstellplätze der Gemeinde aus – und riskiert damit eine Verkehrsstrafe. Ein Strafzettel schlägt dabei mit 35 Euro zu Buche. „Die Stadtpolizei hat in den vergangenen Wochen die Kontrollen verstärkt und führt diese weiter fort“, erklärt Ramoser. <BR \/><BR \/>In der Laurinstraße sind im Frühjahr – vor den Arbeiten für die Verlegung von Rohren für die Fernwärme – viele Stellplätze für Motorräder ausgewiesen worden, die nach dem Ende der Arbeiten wieder zur Verfügung stehen werden, wie Ramoser erklärt. „Da die rund 550 Stellplätze rund um die verkehrsberuhigte Zone der Altstadt aber nicht ausreichen, hat die Gemeinde in den vergangenen Wochen nach weiteren Stellflächen für Kleinmotorräder gesucht und beschlossen, das Angebot um rund 90 zusätzliche Parkplätze zu erweitern.“ <BR \/><BR \/>20 neue Stellplätze werden im WaltherPark hinter der Bushaltestelle an der Garibaldistraße eingerichtet, 26 zusätzliche am Kapuzinerpark, 20 am Verdiplatz unweit der Handelskammer, 16 im unteren Teil der Sparkassenstraße an der Kreuzung mit der Leonardo-da-Vinci-Straße und zehn weitere im oberen Teil der Sparkassenstraße in Richtung Talfergasse. „Die neuen Parkflächen für die Scooter werden in den kommenden Wochen ausgewiesen“, so die Mobilitätsstadträtin.