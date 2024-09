Genau ein Monat ist vergangen, seit Sharon Verzeni (33) in der Provinz Bergamo auf offener Straße auf brutale Weise ermordet wurde. Bisher gab es kaum Hinweise auf den Täter. Doch nun scheint den Ermittlern der Durchbruch gelungen: In der Nacht auf Freitag wurde ein Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Was der 31-Jährige den Ermittlern offenbarte, lässt einen sprachlos zurück.