Integration gelingt in kleinen Einheiten besser. Allerdings bleibt eines der Ziele, die Flüchtlingshotels in Bozen endgültig zu schließen, weit entfernt. „Ständig kommen neue Familien mit Schwangeren und kleinen Kindern nach“, sagt Stadträtin Patrizia Brillo.<BR \/><BR \/>Die Ansprüche waren deutlich größer, als sich Landeshauptmann Kompatscher 2025 mit den Gemeinden einigte, die Hälfte der 182 vorwiegend in Bozner Hotels lebenden Flüchtlingsfamilien auf 94 Gemeinden zu verteilen. Ausgespart bleiben nur 22 Gemeinden, die schon eine Aufnahmestruktur (Grafik) haben. Recht bald versank das Projekt aber in Polemiken: Etliche Gemeinden wiesen darauf hin, selbst für Einheimische keine Wohnungen zu haben, und die Süd-Tiroler Freiheit machte sich das Thema zunutze. Für Unsicherheit sorgte die Geheimniskrämerei. Welche Gemeinden nun Familien aufnehmen, gab Pamer nie bekannt, um Querschüsse zu verhindern.<BR \/><BR \/>Gestern nun legte sie erstmals die Karten vollständig auf den Tisch. Demnach haben bis Juni 44 Gemeinden eine Unterkunft für Flüchtlingsfamilien in Aussicht gestellt. 22 gaben an, weiter danach zu suchen. 28 stellten klar, keine Möglichkeit zu haben. Inzwischen stellen 29 Gemeinden tatsächlich Wohnraum für je eine Familie bereit. Sie sind landesweit verteilt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-sind-die-gemeinden-die-eine-fluechtlingsfamilie-aufnehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a> Bis dato sind sieben übersiedelt. Bis November folgen die restlichen 22. „Alle betroffenen Familien haben das Asylverfahren abgeschlossen und ein Bleiberecht in Südtirol“, so Pamer.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6ac3c040301139de5849ffbe" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Alle Familien haben das Angebot positiv angenommen“, berichtet Astrid Wiest, Direktorin des Amtes soziale Integration. Alle Familien schließen einen Vertrag ab, der sie zur Einhaltung von Regeln (im Haus, in der Schule), zur Jobsuche und zu Kursen verpflichte, um schrittweise immer mehr Verantwortung für ihr neues Leben zu übernehmen. Gemeinden, die Wohnraum stellen, erhalten pauschal 1.800 Euro im Monat vom Land. Die Familien übernehmen einen Beitrag für Integration zwischen 120 und 504 Euro sowie Wohnnebenkosten.<BR \/><BR \/> Mit einem Aufruf an die verbliebenen Gemeinden hat das Land dieser Tage „Phase 2“ des Projekts eingeleitet. „Aus Kaltern, Vahrn, Kurtatsch und Tirol gibt es da schon konkrete Zusagen. Wir hoffen, am Ende insgesamt auf etwa 50 Gemeinden zu kommen“, so Pamer. Strafen für Säumige gebe es nicht.<BR \/><BR \/>„Für uns Gemeinden war es wichtig, Bozen zu entlasten, damit Flüchtlingshotels geschlossen werden“, so Präsident Dominik Oberstaller. Letzteres bleibt aber ein Wunsch. Laut Stadträtin Patrizia Brillo kommen ständig neue Familien nach. <BR \/><h3>\r\nTäglich kommen neue Familien nach Bozen<\/h3>Bozens Stadträtin Patrizia Brillo dankt für die Übernahme von Flüchtlinge. Allerdings ändere sich an der Situation in Bozen wenig. Jeden zweiten Tag strande eine neue Flüchtlingsfamilie in Bozen, oft über die Balkanroute kommend aus dem Iran. Wer in anderen Regionen Anträge gestellt habe, werde dorthin weitergeleitet. <BR \/><BR \/>Oft seien es aber Schwangere mit Kleinkindern, die man aufnehmen müsse. Derzeit leben 53 Familien mit 66 Erwachsenen und 96 Minderjährigen in Hotels; in der Pacinotti-Straße sind es 28 Familien mit 108 Personen. Sobald ein Platz im Hotel frei wird, rücken neue Asylwerber sofort nach. <h3>\r\nArbeiten mit Familien, nicht an ihrer Stelle<\/h3>Sterzing war die erste Gemeinden, die eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen hat. Begleitet werden sie u.a. vom Sozialdienst der Bezirksgemeinschaft Wipptal. „Wir arbeiten mit den Familien, nicht anstelle der Familien“, betont Karoline Wieland. <BR \/><BR \/>Dass „bei uns Regeln einzuhalten sind“, werde diesen klar gemacht und auch kontrolliert. Dass man nicht alle Haushaltsgeräte gleichzeitig einschalten kann, sei vielen nicht bekannt. „Und wenn die Schule um 8 Uhr beginnt, heißt das wirklich 8 Uhr“, so Wieland. Für die Familien sei das Projekt eine „super Chance“: „Sie sind dankbar, wollen arbeiten und sich ins Dorf integrieren.“