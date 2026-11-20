Laut dem Psychologen Marco Crepaldi, Gründer der Vereinigung Hikikomori Italien, gingen seit 2017 mehr als 10.000 Hilfsanfragen bei seiner Organisation ein. Wie verbreitet das Problem unter Jugendlichen ist, zeigen aktuelle Daten der ESPAD-Studie des italienischen Forschungsrats CNR mit mehr als 50.000 Oberstufenschülern: 2,1 Prozent hatten sich bereits länger als sechs Monate sozial isoliert. Weitere 2,5 Prozent befanden sich mit einem Rückzug von drei bis sechs Monaten in einer Vorstufe, dem sogenannten „Pre-Hikikomori“. 2021 lag der Anteil der Langzeit-Isolierten noch bei 1,7 Prozent.<BR \/><BR \/>Wie sehr sich das Sozialverhalten junger Menschen verändert hat, zeigt eine weitere Untersuchung des CNR: Zwischen 2019 und 2022 stieg der Anteil jener Jugendlichen, die ihre Freunde außerhalb der Schule nicht mehr trafen, von 5,6 auf 9,7 Prozent. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung offenbar zusätzlich verstärkt. Auch Cybermobbing, Ausgrenzung, mangelndes Vertrauen in soziale Beziehungen und die intensive Nutzung sozialer Medien können den Rückzug begünstigen. Allerdings sind diese Zahlen nicht mit den Erhebungen zu Hikikomori gleichzusetzen: Nicht jeder Jugendliche, der lieber allein ist, ist automatisch betroffen.<BR \/><BR \/>Denn bei Hikikomori geht es um weit mehr als gewöhnliche Schüchternheit oder die Vorliebe fürs Alleinsein. Betroffene brechen Freundschaften ab, schwänzen oder verlassen die Schule und meiden zunehmend auch Familienmitglieder. Manche verlassen ihr Zimmer kaum noch, andere gehen nur nachts nach draußen, um Begegnungen zu vermeiden. Das Internet und Videospiele werden häufig zum wichtigsten Fenster nach draußen, sind aber nicht zwangsläufig die Ursache des Rückzugs.<BR \/><BR \/>Die Isolation kann sich über Jahre verfestigen. Laut Crepaldi dauert sie durchschnittlich fünf Jahre, in besonders schweren Fällen sogar bis zu zehn. Je länger Betroffene den Kontakt zur Außenwelt verlieren, desto größer werden die Hürden für eine Rückkehr. Scham, fehlende soziale Sicherheit und das Gefühl, den Anschluss an die eigene Generation verloren zu haben, verstärken den Rückzug. Umso wichtiger ist es, Warnsignale früh zu erkennen und Familien mit dieser Situation nicht allein zu lassen.