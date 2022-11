„Hilfe anzunehmen, ist keine Schande“

„ Wir sind für Menschen in Not da, das ist unser Auftrag. ” — Sepp Dariz, Obmann des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF)

Nun ein Beispiel dafür, wann und wie der BNF hilft (alle Namen wurden geändert): Als Kurt den elterlichen Hof übernommen hat, waren Investitionen nötig. Nur so war eine Bewirtschaftung des Milchwirtschaftsbetriebs im Nebenerwerb überhaupt möglich. Kurz darauf lernte er Birgit kennen, seine spätere Frau. Sie bauten eine Wohnung im Obergeschoss des Bauernhauses aus. Und dann kamen Daniel und Hanna auf die Welt.Mit der Zeit reifte der Wunsch, am Hof einen Zuerwerb zu schaffen. Schließlich entschied sich die Familie, die Milch selbst zu verarbeiten. Birgit scheute keine Mühen und absolvierte eine dazu nötige Ausbildung. Etwa zeitgleich investierten sie in eine Hofkäserei. Finanziell war das Ganze eine große Herausforderung, denn auch das Darlehen vom Hausbau war noch zu tilgen.Die Familie war aber zuversichtlich, und alle am Hof halfen mit, um das Projekt erfolgreich umzusetzen. Der Start war vielversprechend, denn die Produkte kamen gut an, Absatz und Einnahmen stimmten und auch die Darlehensraten konnten monatlich getilgt werden. Weil sich Birgit aber schon länger nicht wohlgefühlt hatte, ging sie zum Arzt, der Krebs diagnostizierte.Birgit wurde operiert, und es folgte eine Chemotherapie. Die Familie machte eine schwere Zeit durch: Kurt musste seine Arbeit als Lkw-Fahrer unterbrechen, damit er sich um die Kinder kümmern und Birgit beistehen konnte. Für die Verarbeitung der Milch blieb keine Zeit mehr, sie musste ausgesetzt werden. Und die Raten konnten nicht mehr gezahlt werden. Nun kämpfte die Familie auch noch mit großen finanziellen Sorgen.Die prekäre Situation der Familie sprach sich herum. Die Ortsbäuerin ergriff daraufhin die Initiative und schaltete den BNF ein, der immer hilft, wenn er kann. Und sie wusste auch, dass die Familie den Schritt, beim BNF um Hilfe anzusuchen, wohl aus Scham nie gemacht hätte.Der BNF half sofort und unterstützte die Familie, um diese kritische Situation finanziell zu überbrücken. Nun die gute Nachricht: Birgit ist heute gesund und die junge Familie kann ihren eingeschlagenen Weg weitergehen. „Dieses Beispiel soll ermutigen, sich im Notfall bei uns zu melden“, sagt BNF-Chef Dariz. „Wir sind für Menschen in Not da, das ist unser Auftrag.“