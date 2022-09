Hilfe aus Südtirol: Helfer des Weißen Kreuzes auf den Weg in die Marken

Die Zivilschutzeinheiten des Weißen Kreuzes sind heute in den frühen Morgenstunden für einen Hilfseinsatz bei den Überschwemmungen in Mittelitalien angefordert worden und befinden sich nun auf den Weg in das Katastrophengebiet.