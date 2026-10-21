Bis zum 20. November können in allen Sektionen des Weißen Kreuzes weihnachtlich verzierte Kartons mit kleinen Geschenken und Botschaften für Kinder, aber auch warme Decken und Schlafsäcke abgegeben werden. Anschließend wird alles in die Ukraine gebracht und gemeinsam mit der Partnerorganisation SSU Kiew an Weihnachten an Kinder und Familien verteilt, die dringend Unterstützung benötigen. <BR \/><BR \/>„Der heurige Winter wird für die Menschen in der Ukraine besonders hart. Viele Familien haben nur wenige Stunden am Tag Strom. Sie müssen in kalten, dunklen Häusern ausharren und hoffen, dass die nächste Bombe nicht ihr Zuhause trifft. Jedes Zeichen der Nähe hilft ihnen, durchzuhalten“, sagt Präsident Alexander Schmid. <h3>\r\nUnterstützung von Anfang an<\/h3>Das Weiße Kreuz unterstützt die Menschen in der Ukraine seit Beginn des Krieges mit Hilfslieferungen und verschiedenen Hilfsprojekten. Dazu gehören auch Angebote, die Schutz, medizinische Versorgung und seelischen Beistand ermöglichen.<BR \/><BR \/>Ivo Bonamico, der Direktor des Weißen Kreuzes steht in ständigem Austausch mit den Partnern vor Ort: „Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Je kälter es wird, desto schwieriger ist es für die Menschen“, sagt Bonamico und bittet um Mithilfe: „Wir können den Krieg nicht ungeschehen machen. Aber wir können gemeinsam Wärme, Freude und Zuversicht schenken“. <BR \/><BR \/>Gruppen und Schulklassen, die sich an der Aktion „Weihnachtsengel“ beteiligen möchten, können sich direkt an das Weiße Kreuz wenden: Tel. 0471 444360, kommunikation@wk-cb.bz.it.<BR \/><h3>\r\nDas Weiße Kreuz sammelt<\/h3><i>Geschenke für Kinder<\/i><BR \/>•<\/TD><TD>Schul- und Schreibutensilien, Spielzeug, Nützliches und Wärmendes<BR \/>•<\/TD><TD>Verpackt in weihnachtlich gestalteten, wiederverschließbaren Kartons, am besten nach Alter und Geschlecht der Kinder getrennt und entsprechend beschriftet<BR \/>•<\/TD><TD>Nicht transportiert werden können: Lebensmittel, Medikamente, zerbrechliche und scharfe Gegenstände<BR \/><BR \/><i>Warme Decken<\/i><BR \/>•<\/TD><TD>Sehr gut erhaltene Decken und Schlafsäcke<BR \/><BR \/><i>Spenden<\/i><BR \/>•<\/TD><TD>Auf das Konto Landesrettungsverein WEISSES KREUZ<BR \/>IBAN: IT29 C 03493 11600 000300058998<BR \/>Spendengrund: